На Закарпатье пьяный СБУшник жестоко избил женщину-полицейского. Его оправдал суд

Пострадавшая остановила пьяного водителя и поплатилась за это своим здоровьем – как мужчина избежал наказания

СБУшник и пострадавшая патрульная. Фото: Константин Андриюк

На Закарпатье пьяный начальник одного из отделов СБУ, советник и консультант Анатолий Сикора избил женщину-полицейского Марию Семенюк. Однако суд оправдал мужчину.

Об этом рассказал журналист Константин Андриюк на своей странице в Facebook.

СБУшник и пострадавшая патрульная. Фото: Константин Андриюк

Сикора ехал пьяным за рулем авто, когда его остановила правоохранитель. Мужчина начал жестоко избивать патрульную и даже чуть ее не задушил. После этого женщину госпитализировали, у нее осталось много синяков.

Пострадавшая Мария Семенюк. Фото: Константин Андриюк

Судья Мукачевского горрайонного суда Оксана Маргитич рассматривала дело Анатолия Сикоры и оправдала его действия.

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"Инстинктивная реакция обвиняемого на неожиданное для него насилие и попытки предотвратить опасность для здоровья", - так судья объяснила жестокое избиение женщины.

Пострадавшая Мария Семенюк. Фото: Константин Андриюк

В Сети начали активно комментировать этот инцидент.

"То был вопрос "Кому звонить, когда убивает полиция?". Теперь новый вопрос "Кому звонить, когда убивают полицию?". Что дальше?", – написал Роман Бак.

Напомним, в Одесской области приехавшего на вызов копа избили металлической трубой.

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