На Закарпатье пьяный СБУшник жестоко избил женщину-полицейского. Его оправдал суд

СБУшник и пострадавшая патрульная. Фото: Константин Андриюк
На Закарпатье пьяный начальник одного из отделов СБУ, советник и консультант Анатолий Сикора избил женщину-полицейского Марию Семенюк. Однако суд оправдал мужчину.
Об этом рассказал журналист Константин Андриюк на своей странице в Facebook.
СБУшник и пострадавшая патрульная. Фото: Константин Андриюк
Сикора ехал пьяным за рулем авто, когда его остановила правоохранитель. Мужчина начал жестоко избивать патрульную и даже чуть ее не задушил. После этого женщину госпитализировали, у нее осталось много синяков.
Пострадавшая Мария Семенюк. Фото: Константин Андриюк
Судья Мукачевского горрайонного суда Оксана Маргитич рассматривала дело Анатолия Сикоры и оправдала его действия.
"Инстинктивная реакция обвиняемого на неожиданное для него насилие и попытки предотвратить опасность для здоровья", - так судья объяснила жестокое избиение женщины.
Пострадавшая Мария Семенюк. Фото: Константин Андриюк
В Сети начали активно комментировать этот инцидент.
"То был вопрос "Кому звонить, когда убивает полиция?". Теперь новый вопрос "Кому звонить, когда убивают полицию?". Что дальше?", – написал Роман Бак.
Напомним, в Одесской области приехавшего на вызов копа избили металлической трубой.
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