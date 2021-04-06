На Закарпатье с 6 апреля возобновится работа общественного транспорта

В Закарпатской области со вторника, 6 апреля, возобновляется работа общественного транспорта. Соответствующее решение было принято на заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) 5 апреля.

Об этом сообщила пресс-служба Закарпатской ОГА.

"Комиссия решила с 00:00 часов 6 апреля 2021 года разрешить осуществление на территории области регулярных и нерегулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом, в том числе перевозок пассажиров на городских автобусных маршрутах в режиме маршрутного такси, в городском, пригородном, междугородном и внутриобластном сообщении", – говорится в сообщении.

В то же время остаются ограничения на количество перевозимых пассажиров – их должно быть не больше, чем количество мест для сидения, предусмотренных технической характеристикой транспортного средства.

Кроме того, согласно решению, местные комиссии могут сами принимать решения об усилении противоэпидемических мероприятий с учетом эпидемической ситуации на местах.

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Глава области Анатолий Полосков поручил работникам нацполиции в Закарпатской области обеспечить постоянный усиленный контроль за соблюдением установленных карантинных ограничений при осуществлении пассажирских перевозок на транспорте.

"Мы должны сохранить и улучшить результаты, достигнутые за период пребывания региона в красной зоне. Это возможно сделать только благодаря сознательной дисциплине всех людей. А дисциплина не бывает без контроля", – цитирует его пресс-служба.

Напомним, в Николаеве, который также входит в красную зону, наоборот, с 3 апреля местные власти решили ввести дополнительные карантинные ограничения, введя временные рамки работы транспорта, а также специальные пропуска.

Киев с 5 по 16 апреля также перешел на режим работы общественного транспорта по спецпропускам, в результате город сковали пробки.