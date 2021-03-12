На Закарпатье сошла лавина (фото)

К счастью, никто не пострадал

В Межгорском районе Закарпатской области в урочище Сухарь, что на территории Национального природного парка "Синевир", сошла лавина.

"Работники учреждения зафиксировали на фото лавину. Сейчас в пределах парка сложились такие погодные условия, при которых подниматься в горы чрезвычайно опасно. Призываем туристов не рисковать, а любоваться красотой природы в безопасных местах", — сообщили на странице парка в Facebook.

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Ранее мы сообщали, что в Карпатах на горе Плай сошла лавина. Линия отрыва лавины с горы зафиксирована на высоте 1270 м.

Также напомним, снежная лавина на трассе "Киев – Чоп" оказалась фейком. Как пояснили в Управлении ГСЧС Закарпатья, видео схождения было снято в Швейцарии.