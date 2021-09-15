На Закарпатье трое подростков изнасиловали девочку. Как их накажут

На Закарпатье трех подростков накажут за изнасилование. Коллаж "Сегодня"
В Закарпатской области трое подростков в возрасте 14 и 15 лет изнасиловали 14-летнюю девочку. Теперь парням грозит до 12 лет лишения свободы.
Об этом сообщили в Нацполиции Закарпатской области.
По данным правоохранителей, к ним обратилась бабушка пострадавшей и рассказала, что трое ребят изнасиловали ее 14-летнюю внучку.
Полицейские выяснили, что к этому причастны двое 15-летних и один 14-летний парни. Им уже сообщили о подозрении. Правоохранители начали уголовное производство, за изнасилование юношам "светит" до 12 лет тюрьмы.
Пострадавшей сейчас оказывают необходимую помощь.
Жестокость детей в Украине
Согласно исследованию ЮНИСЕФ:
- 67% детей в Украине в возрасте от 11 до 17 лет сталкивались с проблемой буллинга;
- 24% детей стали жертвами буллинга;
- 48% детей никому не рассказывали о случаях буллинга;
- 44% школьников были наблюдателями буллингом, но игнорировали его, потому что им было страшно за себя;
- большинство детей булят за то, что они выглядят, говорят, думают не так, как другие дети.
Также читайте другие новости по теме:
- Избил и пытался изнасиловать ребенка: в Черниговской области задержали 54-летнего педофила.
- Убийство и изнасилование шестилетней девочки под Харьковом. Подозреваемый – 13-летний мальчик.