На Закарпатье у 12-летней девочки обнаружили полиомиелит: у нее парализовало ногу

Полиомиелит нашли на Закарпатье у девочки. Фото: коллаж «Сегодня»
В Закарпатской области у 12-летней девочки подтвердили полиомиелит. Ребенка госпитализировали в больницу и у нее парализовало ногу.
Об этом сообщила заведующая инфекционным отделением Закарпатской областной детской больницы Вера Соловьева, передает "Суспільне".
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Полиомиелит обнаружили у 12-летней девочки из Тячевского района. Ее госпитализировали в неврологическое отделение областной инфекционной больницы.
Как стало известно, из-за болезни у ребенка парализовало ногу.
В семье девочки трое детей
Медики сообщили, что в семье, где заболела девочка, воспитывают троих детей. Они невакцинированы от полиомиелита.
К слову, к медикам обратились только по поводу 12-летней девочки. Соседи и одноклассник ребенка были обследованы и диагноз у них не подтвердили.
Что это за болезнь?
Полиомиелит – это острое инфекционное заболевание. Оно распространяется от человека к человеку через фекалии и слюну. Чаще всего – через грязные руки, инфицированную пищу и воду. Наиболее восприимчивы к вирусу полиомиелита дети в возрасте до пяти лет.
Полиомиелит может вызвать паралич на всю жизнь, а иногда и привести к смерти. Лекарства от болезни не существует, спасает только вакцинация.
Симптомы:
- Никаких характерных симптомов – без каких-либо проявлений болезнь протекает в более 70% случаев, что делает ее особенно опасной для окружающих.
- Гриппоподобные симптомы – лихорадка, головная боль, боль в животе и горле, тошнота и рвота – в течение нескольких дней может проявляться один или несколько из них.
- Двигательные расстройства – сильная боль в пораженных мышцах и двигательные расстройства вплоть до полного паралича, который может развиться за несколько часов.
Как проходит вакцинация от полиомиелита?
Вакцинировать от полиомиелита нужно с рождения малыша. Прививки обязательно необходимо проводить комплексно, не пропуская ни одной:
- 1 доза – 2 месяца жизни ребенка,
- 2 доза – 4 месяца,
- 3 доза – 6 месяцев,
- 4 доза – 18 месяцев,
- 5 доза – 6 лет,
- 6 доза – 14 лет.
Следует помнить: полиомиелит неизлечим, но его можно предупредить с помощью вакцинации.