На Закарпатье в ДТП погибла 17-летняя девушка: за рулем был водитель под наркотиками

ДТП на Закарпатье. Фото: коллаж "Сегодня"
На Закарпатье в селе Косино произошла смертельная авария. Водитель авто под действием наркотиков не справился с управлением и съехал в кювет. В результате погибла 17-летняя девушка, еще одну 16-летнюю пассажирку госпитализировали.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП Украины в Закарпатской области.
Детали ДТП
29-летний водитель автомобиля Volkswagen Golf не справился с управлением и съехал в кювет. В результате в аварии погибла 17-летняя девушка – жительница села Пузняковцы.
Кроме того, еще одну 16-летнюю пассажирку госпитализировали в больницу с травмами.
Отмечается, что в машине также был еще один пассажир — 18-летний парень. Он и водитель не травмировались, а от медпомощи отказались.
Водитель был под наркотиками
Полицейские выяснили, что водитель за рулем находился под действием наркотиков. На данный момент его задержали и поместили в изолятор временного содержания.
Что грозит водителю?
По факту аварии следователи полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии наркотического опьянения, в результате которого погиб человек.
Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортным средством на срок от 5 до 10 лет.
Место, где произошла авария. Фото: ГУНП
Самые распространенные причины ДТП в Украине:
- превышение безопасной скорости движения – 34% аварий;
- нарушение правил маневрирования – 22%;
- нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
- несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
- нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;
- пьяное вождение – 5%.
Кроме того, названы основные виды ДТП:
- столкновения;
- наезд на автомобиль, который стоит;
- наезд на препятствие;
- наезд на пешехода;
- съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.
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