На Закарпатье в общежитии произошла поножовщина, пострадали дети

Подросток находится в больнице / Коллаж "Сегодня"

На Закарпатье в общежитии 13-летний подросток получил ножевое ранение. Сейчас парень находится в областной детской больнице.

Об этом сообщает "Закарпатский территориальный центр экстренной медицинской помощи".

Детали

Подросток начал драться со сверстниками. Из-за этого и получил ножевое ранение. Колотая рана была в области левой почки. Парня госпитализировали в травматологическое отделение.

Пик преступности в Украине

Уровень преступности в Украине начал рости в первые годы независимости страны, достигнув своего пика в 2000 году. Дальше криминогенная ситуация улучшилась с начала 2017 года.

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