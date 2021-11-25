На Закарпатье новым главой облсовета стал Владимир Чубирко: что о нем известно

Владимир Чубирко стал новым главой Закарпатского облсовета / Фото: Коллаж: Сегодня

Главой Закарпатского областного совета стал кандидат от "Родного Закарпатья" Владимир Чубирко. За него проголосовали 37 депутатов во время заседания 25 ноября.

Об этом сообщил журналист Виталий Глагола.

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Чубирко был единственным кандидатом на эту должность. Другой потенциальный кандидат Петр Станко от "Родного Закарпатья", выдвинутый сегодня, отказался от участия.

Новоизбранный глава облсовета получил 37 голосов депутатов, вместе с тем, 27 бюллетеней оказались уничтожены.

"До сегодняшнего дня избрание председателя Закарпатского областного совета срывали несколько раз", – написал он.

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Что известно о Владимире Чубирко?

В 2000 году Чубирко окончил Ужгородский национальный университет по специальности "Финансы и кредит" и получил квалификацию экономиста.

С 2006 по 2008 год учился в Ужгородском национальном университете на факультете последипломного образования по специальности "Право", получил квалификацию юриста.

Затем работал директором на коммерческих предприятиях.

Депутат Закарпатского облсовета V–VI созывов . Возглавлял постоянную комиссию по вопросам экологии и использования природных ресурсов, работал замглавы постоянной комиссии по бюджету.

. Возглавлял постоянную комиссию по вопросам экологии и использования природных ресурсов, работал замглавы постоянной комиссии по бюджету. С 28 ноября 2014 года по 1 декабря 2015 года Владимир Чубирко возглавлял Закарпатский областной совет.

В своей ежегодной декларации Владимир Чубирко зарегистрировал:

годовой доход более 200 тысяч гривен;

два земельных участка;

два дома;

две квартиры;

два автомобиля.

Также он является директором общества с ограниченной ответственностью, которое занимается выращиванием зерновых культур, бобовых культур и семян масличных культур.