На Закарпатье затопило целое село – репортаж (фото, видео)

В Закарпатской области произошло ЧП. Фото: коллаж "Сегодня"

Село Великие Комяты Береговского района Закарпатской области затопило водой. На место выехали спасатели ГСЧС, а местные жители шокированы происходящим.

Об этом сообщает "Сегодня".

Реклама

Подробности

Как нам стало известно, 5 января затопило целое село Великие Комяты Закарпатской области. На кадрах можно увидеть, что на место прибыли спасатели ГСЧС, а местным жителям приходится ходить по воде в резиновых сапогах.

Поднятие грунтовых вод произошло 5 января в результате интенсивных осадков. Сейчас устраняют все последствия.

Стоит добавить, что в области всего затопило около 50 домов, в самом селе Великие Комяты – 5 или 6, 500 га сельхозугодий и почти 200 дворов.

Реклама

Есть ли жертвы?

Погибших официально нет, но 5 января на Раховщине 15-летний парень вместе с товарищем ехал на подводе, которую вода смыла в реку. Товарищ выбрался, а другого парня до сих пор ищут.

На Закарпатье затопило село. Фото: Юлия Маркулич, "Сегодня"

Реклама

В Украине несколько рек выйдут из берегов – где ждать беды

В ближайшие дни в западной части Украины может подняться уровень воды на водоемах. Из-за этого может затопить дороги.

Ситуация 5-7 января

В эти дни на Латорице возле Чопа будет повышаться уровень воды на 2,0-2,5 м. Вода будет выходить на заводь и может затопить дороги Геевцы – Тысянка Ужгородского района Закарпатской области.

Ситуация 6-9 января

6-9 января на реках бассейна Западного Буга (Львовская, Волынская обл.) будет восстановление уровней воды на 0,1 – 0,5 м.

Местами возможен выход воды. На реке Западный Буг возле города Каменка-Бугская продолжится дальнейшее затопление поймы.

Ранее мы писали: