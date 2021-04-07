На заседании ТКГ подтвердили соблюдение перемирия, но ничего не подписали

На экстренной внеочередной встрече Трехсторонней контактной группы, созванной по инициативе Украины, стороны подтвердили необходимость полного и всеобъемлющего соблюдения режима прекращения огня, но Россия заблокировала подписание итогового заявления.

Об этом сообщила украинская делегация в ТКГ.

На заседании 7 апреля единственным рабочим вопросом было возвращение к строгому соблюдению договоренностей о прекращении огня, достигнутых 22 июля 2020.

Как сообщается, стороны подтвердили:

готовность и необходимость соблюдения режима прекращения огня и выполнения договоренностей от 22 июля 2020 года;

что не осталось никаких дополнительных условий для этого.

В то же время совместного заявления, предложенного главой СММ ОБСЕ Халитом Чевиком, которое поддержала украинская сторона, не приняли, поскольку Россия потребовала внести дополнительные коррективы в его текст, которые по должны были показать ее в более выгодном свете.

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Спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович рассказал, что "Россия и боевики придирались к отдельным словам текста, предложенного послом ОБСЕ по вопросам безопасности Чевиком".

При этом Украина подтвердила, что в полном объеме придерживаемся режима прекращения огня и продолжает консультации с целью реального снижения уровня насилия на линии разграничения.

Следующее, очередное общее заседание ТКГ запланировано на 14 апреля.

Напомним, представитель России на переговорах трехсторонней контактной группы по Донбассу (ТКГ) Борис Грызлов заявил, что сегодняшнее заседание закончилось безрезультатно, обвинив представителей Украины в якобы блокировании "конкретных предложений".