На Житомирщине задерживаются пассажирские поезда из-за схода с рельсов вагонов

График движения поездов изменился / Фото: Коллаж: Сегодня

Из-за схода вагонов на Житомирщине задерживаются пассажирские поезда. Пока известно только о поезде №764, но могут быть и другие задержки.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

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Поезд №764 Одесса-Киев следует по измененному маршруту через Шепетовку и Коростень. Задержка поезда – ориентировочно на 4 часа.

"О возможных задержках других рейсов мы будем сообщать дополнительно, следите за сообщениями УЗ", – говорится в сообщении.

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Скандал с главой наблюдательного совета УЗ

22 сентября Кабмин не стал продлевать контракт с бывшим членом наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергеем Лещенко, занимавшим этот пост 2 года.

Большинству украинцевчиновник запомнился своими сказочными гонорарами и дорогими приобретениями.

В течение 2019-2020 годов Лещенко заработал около 60 млн грн, хотя в набсовет его пригласили как известного борца с коррупцией.

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