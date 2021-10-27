На Житомирщине задерживаются пассажирские поезда из-за схода с рельсов вагонов

График движения поездов изменился / Фото: Коллаж: Сегодня
Из-за схода вагонов на Житомирщине задерживаются пассажирские поезда. Пока известно только о поезде №764, но могут быть и другие задержки.
Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
Поезд №764 Одесса-Киев следует по измененному маршруту через Шепетовку и Коростень. Задержка поезда – ориентировочно на 4 часа.
"О возможных задержках других рейсов мы будем сообщать дополнительно, следите за сообщениями УЗ", – говорится в сообщении.
Скандал с главой наблюдательного совета УЗ
22 сентября Кабмин не стал продлевать контракт с бывшим членом наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергеем Лещенко, занимавшим этот пост 2 года.
Большинству украинцевчиновник запомнился своими сказочными гонорарами и дорогими приобретениями.
В течение 2019-2020 годов Лещенко заработал около 60 млн грн, хотя в набсовет его пригласили как известного борца с коррупцией.
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