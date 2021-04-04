Нацгвардия заблокировала рынок в Николаеве из-за отказа соблюдать карантин

Предприниматели не понимают, почему им работать запрещено, а супермаркетам – нет

В Николаеве Нацгвардия заблокировала работу рынка "Колос", сотрудники которого игнорировали новые карантинные ограничения.

Об этом сообщает "Новости N".

Предприниматели решили продолжить работу, несмотря на введение жесткого локдауна. Они заявили, что покупателей на рынке меньше, чем в супермаркетах, поэтому они не понимают, почему им работать запрещено.

Сегодня утром на место приехало несколько десятков бойцов Нацгвардии и полиции, которые заблокировали все входы. Один из правоохранителей сообщил, что им поставили задачу не пускать на рынок никого – ни продавцов, ни покупателей.

Сейчас большинство точек закрыты, однако несколько киосков продолжили работу, несмотря на запрет. По словам продавцов, внутрь магазинов они никого не пускают, работают навынос.

Издание также отмечает, что на вещевом рынке, который расположен напротив "Колоса", большинство торговых точек спокойно работает. Полиции там нет, никто никого не трогает.

/ Фото: Новости N Реклама

/ Фото: Новости N

/ Фото: Новости N

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