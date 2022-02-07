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Начала улыбаться: известно состояние пострадавшей, которую расстрелял солдат в Днепре

Валентина Шаповал
7 февраля, 18:22
В девушку стрелок попал три раза, ее состояние было очень тяжелое

Девушка получила ранение 27 января / Коллаж "Сегодня"

Выжившая 22-летняя Жанна Шарова, которая пострадала во время стрельбы в Днепре, идет на поправку. Девушке уже сделали несколько операций.

Об этом сайту "Сегодня" сообщила мама Жанны Неля Шарова.

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Пострадавшая уже начала разговаривать и улыбаться.

"Ей лучше, уже разговаривает и улыбается, ей разрешили по чуть-чуть кушать с ложечки. Правда, пищу нужно измельчать в миксере. Переживаю, чтобы все было хорошо", – говорит Неля Шарова.

Про ЧП

  • Инцидент произошел около 4-х часов утра 27 января. Солдат караульной службы взял автомат АК-47 и патроны к нему, а затем открыл стрельбу. В это время в помещении было 22 солдата.
  • Двое успели выбежать на улицу и набрать по телефону полицию и скорую. Злоумышленник сбежал, но его уже задержали копы.
  • На месте происшествия погибли 5 человек, 5 – ранены.
  • Стрелявший – солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич 2001 года рождения. По данным силовиков, парень родом из Одесской области.
  • Как стало известно "Сегодня", солдат служил в НГУ с осени прошлого года. Был задействован в охране "Южмаша".

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