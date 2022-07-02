Над Одессой сбили российскую ракету

Одессу снова пытались атаковать ракетами / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия снова пыталась атаковать Одесскую область после обстрела, при котором погибло 20 человек. Вражеские самолеты выпустили ракету, которую уничтожила украинская противовоздушная оборона.

Об этом сообщил спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук в своем Telegram-канале.

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По его словам, поздно вечером в пятницу подразделение ПВО уничтожило российскую тактическую управляемую ракету класса "воздух – поверхность" средней дальности Х-31. Самолет атаковал украинскую территорию со стороны Черного моря.

Обстрел Одесской области

Российские оккупанты в ночь на 1 июля ударили по Одесской области самолетами стратегической авиации по направлению к Черному морю. Одна ракета попала в 9-этажное здание, вторая — в базу отдыха.

В многоквартирном доме полностью разрушен один подъезд в 9 этажей. Людей извлекают из-под завалов. Удар был такой силы, что выбило окна в соседних домах.

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Тип ракет, попавших в базу отдыха в Белгород-Днестровском районе, – X-31. В результате атаки 20 человек погибло, 38 были ранены.