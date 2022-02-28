Над Винницкой областью сбили две ракеты оккупантов

Одна ракета упала в лесу, а другая — на жилое помещение/Фото: коллаж: "Сегодня"

Над Винницкой областью сбили две ракеты российских наемников. К счастью, жертв нет.

Об этом сообщает глава Винницкой ОГА Сергей Борзов.

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"Две крылатые ракеты летели в сторону Гущинец. Они не долетели", — сообщил глава области.

По его словам, одна упала в лесу, а другая – в Гущинцах на жилое здание. К счастью, никто не пострадал.

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