Надо добыть в бою: Сеть повеселило объявление о покупке маски в аптеке (фото)

Сеть повеселило объявление о покупке маски в аптеке. Фото: коллаж "Сегодня"

Жителей Запорожья повеселило объявление на тему покупки защитной маски в аптеке. Мем мгновенно разлетелся по Сети.

Об этом стало известно в группе "Типичное Запорожье" в Facebook.

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"Маску нужно добыть в бою на улице"

В забавном объявлении сказано:

"В аптеку без маски нельзя. Даже за маской нельзя! Свою первую маску ты должен добыть в бою на улице".

Стоит отметить, что такое объявление разлетелось по Сети быстро. Мем набрал более сотни позитивных реакций пользователей, а также множество перепостов.

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Сколько еще будет длиться масочный режим

Отмена масочного режима в Украине пока не планируется. Украинцы будут носить маски до завершения пандемии коронавируса.

Главный санврач Игорь Кузин подчеркнул, что маски являются эффективным профилактическим средством от всех острых респираторных вирусных инфекций.

"Маски рекомендованы в закрытых помещениях и даже для вакцинированных людей. Это простой и эффективный механизм защиты. Зимой они защищают и от гриппа", – отметил он.

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