Надругался над военными: во Львовской области уничтожили 60 крестов воинов-интернационалистов

Парень уничтожил 60 крестов / Коллаж "Сегодня"

В городе Стрый Львовской области 20-летний парень уничтожил 60 крестовна могилах Украинских Сечевых Стрельцов и воинов Украинской Галицкой Армии.

Об этом сообщили в Львовской областной прокуратуре.

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Что случилось

На кладбище в городе Стрый обвиняемый разрушил около 60 крестов на местах захоронения воинов-интернационалистов – Украинских Сечевых Стрельцов и воинов Украинской Галицкой Армии.

Парень был под действием наркотиков. Разрушив кресты он нанес материальный ущерб на общую сумму более 1 млн грн.

Наказание

Теперь 20-летного жителя города Стрый будут судить (ч.4 ст.297 УК Украины). Ему грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

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