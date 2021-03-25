Нагрянула полиция: в Харькове сорвался концерт "Жадана и Собак"

В Харькове 24 марта сорвался концерт группы "Жадан и Собаки", который должен был пройти в одном из городских арт-клубов. Зрители и музыканты пришли, но нагрянули полицейские.

Как рассказали в пресс-службе ГУНП, концерт известной в Украине рок-группы не состоялся из-за нарушения карантинных требований.

"Перед его началом полиция в пределах своих полномочий провела с владельцем заведения профилактическую беседу и предупредила о правовых последствиях в случае несоблюдения посетителями карантина", – говорят в полиции.

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Копы напомнили, что согласно ограничениям оранжевой зоны карантина, запрещено проведение массовых культурных, развлекательных мероприятий с участием более одного человека на 4 кв. метра площади здания или наполненностью более 50 мест в каждом отдельном зале.

Музыкант извинился перед аудиторией за несостоявшийся концерт, а вот действия полиции раскритиковал.

"Вы могли сообщить об отмене концерта за несколько часов до его начала. Тогда бы мы успели сообщить зрителям и они не рвались бы со всего города (и других городов тоже, кстати), рискуя здоровьем… Зато вы пришли непосредственно на концерт и ждали час, когда он, этот концерт, начнется, элементарно для того, чтобы штрафонуть заведение", – написал Жадан на своей странице в Facebook.

Ранее мы сообщали, что в одном из клубов Одессы состоялся концерт, где люди без дистанции и масок веселились на танцполе.

Также напомним, Лобода и Меладзе во время карантина развлекали публику в Киеве.