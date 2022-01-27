Находят застреленными: на Буковине при странных обстоятельствах умирают молодые пограничники

Пока известно о трех фактах смерти пограничников при пока что невыясненных обстоятельствах/Коллаж: "Сегодня"
В Черновицкой области участились случаи смертей пограничников. Их находили мертвыми с огнестрельными ранениями.
Сайт "Сегодня" узнал о последних случаях смертей пограничников в Черновицкой области.
Детали
Пограничники прокомментировали случаи, которые произошли за последний год в Черновицкой области. По данным стражей кордона, имели место три факта смерти пограничников при пока что невыясненных обстоятельствах. Как уточнили нам в Госпогранслужбе, погибших военнослужащих не связывало ничего общее, они были разного возраста и сейчас правоохранители выясняют причины их смерти.
Все были с огнестрельным ранением
Известно, что все пограничники были найдены с огнестрельными ранениями.
"Что касается последнего случая: 21 января военнослужащий погиб во время несения службы. Версий очень много, но давайте дождемся выводов следствия", — сказал нам спикер Черновицкого погранотряда Сергей Бровко.
Самоубийство?
Как мы выяснили, в первую очередь следствие рассматривает версию самоубийства.
"Также был обнаружен военнослужащий с огнестрельным ранением. Он был выявлен в труднодоступном месте границы. Ему оказали медпомощь, сейчас он в госпитале", — уточнил спикер Черновицкого погранотряда Сергей Бровко.
По словам силовиков, в этом случае версия пока не озвучивается, потому как это могло быть и неосторожное обращение с оружием, и вмешательство третьих лиц, и попытка самоубийства. О предыдущих происшествиях, которые произошли в прошлом году, пограничники говорят, что ждут выводы следствия.
Самоубийства в Украине
Как пишет Wikipedia, самоубийства в Украине является довольно распространенной причиной преждевременной смерти и серьезной социальной проблемой. По состоянию на 2016 год Украина занимала 14-е место в мире по количеству самоубийств (9952 случая в год). Самоубийство — одна из основных причин гибели солдат украинской армии в соответствии с данными, опубликованными в 2012 году.
Исследование парасуицидов, проведенное несколькими организациями под контролем ВОЗ, выявило следующее:
- Средний возраст самоубийц — 19,9 лет;
- 65% попыток требовали дальнейшей госпитализации;
- Часто используемые методы включали: повешение (54.5 %), нанесение резаных ран (27.3 %), прыжки с высотных сооружений (9.1 %), передозировка барбитуратами или другими седативными лекарствами (9.1 %).
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