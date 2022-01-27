Находят застреленными: на Буковине при странных обстоятельствах умирают молодые пограничники

Пока известно о трех фактах смерти пограничников при пока что невыясненных обстоятельствах/Коллаж: "Сегодня"

В Черновицкой области участились случаи смертей пограничников. Их находили мертвыми с огнестрельными ранениями.

Сайт "Сегодня" узнал о последних случаях смертей пограничников в Черновицкой области.

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Детали

Пограничники прокомментировали случаи, которые произошли за последний год в Черновицкой области. По данным стражей кордона, имели место три факта смерти пограничников при пока что невыясненных обстоятельствах. Как уточнили нам в Госпогранслужбе, погибших военнослужащих не связывало ничего общее, они были разного возраста и сейчас правоохранители выясняют причины их смерти.

Все были с огнестрельным ранением

Известно, что все пограничники были найдены с огнестрельными ранениями.

"Что касается последнего случая: 21 января военнослужащий погиб во время несения службы. Версий очень много, но давайте дождемся выводов следствия", — сказал нам спикер Черновицкого погранотряда Сергей Бровко.

Самоубийство?

Как мы выяснили, в первую очередь следствие рассматривает версию самоубийства.

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"Также был обнаружен военнослужащий с огнестрельным ранением. Он был выявлен в труднодоступном месте границы. Ему оказали медпомощь, сейчас он в госпитале", — уточнил спикер Черновицкого погранотряда Сергей Бровко.

По словам силовиков, в этом случае версия пока не озвучивается, потому как это могло быть и неосторожное обращение с оружием, и вмешательство третьих лиц, и попытка самоубийства. О предыдущих происшествиях, которые произошли в прошлом году, пограничники говорят, что ждут выводы следствия.

Самоубийства в Украине

Как пишет Wikipedia, самоубийства в Украине является довольно распространенной причиной преждевременной смерти и серьезной социальной проблемой. По состоянию на 2016 год Украина занимала 14-е место в мире по количеству самоубийств (9952 случая в год). Самоубийство — одна из основных причин гибели солдат украинской армии в соответствии с данными, опубликованными в 2012 году.

Исследование парасуицидов, проведенное несколькими организациями под контролем ВОЗ, выявило следующее:

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Средний возраст самоубийц — 19,9 лет;

65% попыток требовали дальнейшей госпитализации;

Часто используемые методы включали: повешение (54.5 %), нанесение резаных ран (27.3 %), прыжки с высотных сооружений (9.1 %), передозировка барбитуратами или другими седативными лекарствами (9.1 %).

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