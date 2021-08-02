Накатался и не заплатил. В Каменском таксисты с зеленкой наказали пассажира – фото

Таксисты отомстили пассажиру-обманщику. Коллаж "Сегодня"

В Каменском Днепропетровской области, где ранее мужчина в человекоподобных масках грабил офисы и магазины, водители такси жестко наказали пассажира, который хотел их обмануть. Таксисты облили зеленкой пассажира.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Днепр Оперативный".

Отмечается, что ночью мужчина "накатал" немалую суму, а конце поездок хотел уйти не заплатив. К публикации прикрепили и фото наказания – пассажиру облили лицо и руки зеленкой. Судя по снимкам, зеленка попала ему в глаза.

Мужчина тер лицо, поэтому руки тоже окрасились в зеленый. Фото: Днепр оперпативный

"Развести", чтобы бесплатно кататься целую ночь на такси, не получилось. Таксисты Каменского не оценили хитрый поступок мужчины", – написали в посте.

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Напомним, ранее в вагоне киевского метро произошла драка между двумя мужчинами. Причина – один из пассажиров находился в вагоне без маски. Пассажиру сделали замечание, но в ответ он ударил оппонента ногой.

Кроме того, в Киеве на Печерске таксист напал с ножом на пассажира. Нарушителем оказался 35-летний иностранец. В салоне иномарки провели обыск и изъяли нож со следами крови.

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