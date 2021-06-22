"Накосячил? – Да". В Харькове пришел в себя парень, упавший с канатной дороги

Мать подростка говорит, что он уже все понимает и кивает в ответ. Впереди у пострадавшего долгое лечение

Коллаж "Сегодня"

В Харькове 17-летний юноша, который попал в реанимацию после падения с канатной дороги в парке Горького, пришел в себя и чувствует себя лучше. Он был неделю в коме.

Об этом рассказала мать парня Мария Горская, пишет "Суспильне".

По словам Марии, ее сын уже начал самостоятельно дышать, есть пока через трубочку. Врачи говорят, что динамика положительная – парень реагирует, кивает в ответ.

"В первый день, когда он поступил, ему сделали трепанацию. Собрали таз на аппарат внешней фиксации. Он пришел в себя, родных и близких узнал", - говорит мать.

Также женщина сказала, что парень дает понять, что сожалеет о том, что произошло.

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"Я его успокаиваю, говорю: "Ты у нас молодец". Он качает головой, что "нет". Я спрашиваю: "Что, накосячил"? Он кивает: "Да". То есть он понимает, что произошло, все помнит", – отметила мать.

Лечение юноши будет долгим и затратным, сейчас родные собирают деньги в соцсетях.

Напомним, подросток выпрыгнул из кабинки канатной дороги на проезжую часть и угодил под колеса микроавтобуса. В Сети писали, что юноша пошел на такое по пьяни из-за плохих результатов ВНО, но его мать отрицает это.

Также мы сообщали, что в Харькове распылили газ в школе. Инцидент случился в школе №153.