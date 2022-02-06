"Налог на церковь": во Львовской области люди получили "квитанции" с долгами

Ежемесячная плата – 30 гривен / Коллаж "Сегодня"

Во Львовской области в селе Подборцы местным жителям пришли "квитанции" с долгом. Все из-за того, что они не делали ежемесячного пожертвования на храм. Церковными должниками люди себя не считают, мол, жертвовать на храм нужно только добровольно.

Об этом пишет ТСН.

Реклама

Задолжал церкви за 9 лет

Квитанция, написанная от руки, пришла жителю села Подборцы Николаю Федану. За девять лет мужчина должен церкви 2530 гривен.

"Сначала меня это рассмешило. Я подумал, что это шутка. Не может быть долга, если я не хожу в эту церковь. Я однозначно не буду платить", – говорит мужчина.

В селе Подборцы, что недалеко от Львова, есть только одна церковь — греко-католическая. По телефону святой отец Михаил был немногословен.

Реклама

"Я болен, Вы слышите, как я говорю. Вы слышите, что я болен, лежу с температурой, не слышите ли?" – говорит священник.

Налог или добровольные пожертвования?

Журналисты позвонили по номеру, который был указан в квитанции о долге. Не представляемая женщина подтвердила, что именно она разносила записки. Однако скольким людям, не говорит.

"Это не налог, это добровольные пожертвования на содержание церкви. Но в народе такое слово есть "налог". Поэтому оно так и приклеилось", – отмечает женщина.

Реклама

Жалоб от людей не было

Во Львовской архиепархии греко-католической церкви говорят, что никто из прихожан с жалобами не обращался. Однако после огласки дело исследовали.

"К этому делу содержания храма не приобщен отец. Это внутреннее согласование общиной. Именно таким образом решают содержать церковь", – говорит пресс-секретарь Львовской архиепархии УГКЦ отец Павел Дроздяк.

Сколько жителей Подборцев добровольно задолжали церкви, выяснить не удалось. Николай уверяет, что далеко не единственный, кому пришли возмутительные платежки. Его соседи тоже их получили. Просто публично общаться об этом не хотят, как и платить.

Украинцев заставят платить налоги за старые квартиры

В сентябре 2022 года украинцам доначислят налоги за расходы, которые они не смогут подтвердить. Коснется это и граждан, которые купили квартиру или частный дом. Правила ужесточат сразу после окончания налоговой амнистии.

Соответствующий законопроект готовит Минфин. Если его примут, налоговики смогут контролировать не только взносы украинцев, которые они платят с доходов, но и их расходы.

Ранее мы писали:

С 1 декабря Государственная налоговая служба работает по-новому.

Сроки поджимают? Когда нужно заплатить налоги на недвижимость и доходы