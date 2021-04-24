Нам нужна национальная идея, которая остановит отток людей из страны – Терехов

Необходимо создать понятную и желанную картину будущего в Украине, тогда люди не будут уезжать

В ближайшем будущем Украина столкнется не только с оттоком населения за границу, но и с конкуренцией городов внутри страны. Нужны общие усилия центральной и местной власти для того, чтобы удержать людей и создать условия, в которых им будет комфортно жить.

Об этом в эфире "Свобода слова Савика Шустера" заявил и.о. мэра Харькова Игорь Терехов.

"Очень скоро между городами Украины будет конкуренция, чтобы удержать людей. Нам уже не хватает водителей на городской электротранспорт, не хватает работников в коммунальные предприятия. Столкнулись с пандемией – нет медиков", – сообщил Терехов.

По словам и.о. головы Харькова, чтобы остановить выезд людей за границу, нужно сформировать привлекательную национальную идею, создать понятную и желанную картину будущего в Украине для нас и наших детей. Тогда люди не будут уезжать.

"Нужны общие усилия. Государственные программы, чтобы удержать людей. Все должно быть сделано и на государственном уровне, и на уровне города. Если будут комфортные условия, если люди будут любить свой город, они не захотят уезжать", – сказал он.

Как отметил Савик Шустер, слова Терехова о национальной идее хорошо восприняты аудиторией.

"У вас была 100% поддержка, когда вы сказали, что нам нужна национальная идея", – уточнил ведущий программы.

Ранее сообщалось, что Терехов развернул в Харькове дополнительные места для лечения больных коронавирусом.