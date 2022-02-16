Нападавшим на журналистов в Днепре сообщили о подозрении

Правоохранители решают вопрос об избрании меры пресечения нападающим/Коллаж: "Сегодня"

Трем мужчинам, которые 13 февраля совершили нападение на журналистов издания "Украинская правда", сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании всем подозреваемым мер пресечения.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора Украины.

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Подробности

За процессуального руководства Днепропетровской областной прокуратуры трем лицам сообщено о подозрении в препятствовании законной профессиональной деятельности журналистов, незаконном изъятии собранных журналистами материалов и технических средств, а также в открытом хищении чужого имущества.

Что было раньше?

Следствие выяснило, что группа журналистов интернет-издания "Украинская правда" прибыла в VIP-терминал аэропорта города Днепр. Там журналисты начали снимать репортаж на телефоны. На территории терминала в то время находились четверо мужчин, требовавших прекратить съемку. Применив силу и угрожая ножом, они получили доступ к снятым видеоматериалам, которые удалили из телефона.

Сейчас правоохранители решают вопрос об избрании мер пресечения нападавшим. Ведется следствие, а также устанавливается лицо, которая угрожала одному из журналистов убийством.

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Наказание за нападение на журналиста

Согласно статье 345-1 Уголовного кодекса, за угрозы убийства, насилия или уничтожения имущества журналиста, его близких или родственников из-за профессиональной деятельности возможно такое наказание:

исправительные работы сроком до двух лет;

арест до шести месяцев;

ограничение свободы сроком до трех лет;

лишение свободы сроком до трех лет.

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