Нападение лесорубов на активиста на Львовщине: появились неожиданные подробности

В полиции уже лежат заявления обеих сторон конфликта

Во Львовской области избитого и привязанного к грузовику активиста Василия Василитина нашли жители села.

Об этом сообщает сайт "Сегодня".

"Я подошла и смотрю – Василий привязан. Избитый, нос разорван, полно крови, там лужа", – рассказывает местная жительница Любомира Наумова.

Инцидент произошел в селе Лавочное Сколевского района. Как рассказал сам пострадавший, дом его находится возле леса. Услышав бензопилы, мужчина заподозрил незаконную вырубку, пошел проверить.

"Увидел два лесовоза. Имел при себе пневматическое оружие, все снимал на телефон. Это как раз и раздражало лесников, они бросились на меня с кулаками", – рассказал он.

По его словам, его избили до потери сознания. У Василия сотрясение мозга, ушиб грудной клетки, рассечено колено и рваные раны носа. Несколько дней мужчина пролежал в больнице.

Как он утверждает, исчез телефон и 5000 гривен, которые были в чехле телефона. Действительно ли такое могли позволить себе лесники, "Сегодня" спросили у директора

В то же время лесники рассказывают абсолютно другую версию.

"Именно Василий начал стрелять без разбора. Кто знает, пневматический пистолет или нет. Повалили на землю, скрутили ему руку, забрали пистолет. Его никто не бил, была борьба", – рассказал директор Славского дочернего лесохозяйственного предприятия "Галсельлес" Виталий Павлов.

Лесники также опровергают, что Василия привязывали к машине, и говорят: война с местными продолжается уже много лет. Рубят только то, что разрешено законом. Имеют на то документы, но селяне все равно протестуют.

В полиции уже лежат заявления обеих сторон конфликта. Как заявила руководитель отдела коммуникации областной полиции Светлана Добровольская, было изъято оружие и направлено на экспертизу.

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Напомним, во Львовской области сотрудников лесхоза подозревают в незаконной вырубке и продаже древесины особо ценных пород на сумму более 6,6 миллиона гривен.

Также в Житомирской области нарушители заработали на продаже леса 8 млн гривен.