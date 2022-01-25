Напечатал на принтере. Под Днепром мужчина ездил с фейковым COVID-сертификатом

В Днепропетровской области мужчина напечатал на принтере сертификат. Фото: коллаж "Сегодня"

Житель Никопольского района Днепропетровской области ездил в маршрутке с поддельным COVID-сертификатом, который напечатал на цветном принтере.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Днепропетровской области.

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На автостанции в поселке Томаковка во время проверки COVID-сертификатов у пассажиров автобусов мужчина предъявил фейковый документ о вакцинации.

Как выяснилось, мужчина пошел в компьютерный клуб в Запорожье и с помощью компьютера изготовил документ, после чего распечатал его на цветном принтере.

21 января нарушителю сообщили о подозрении. Дело с обвинительным актом направили в суд.

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Мужчину с фейковым документом поймали в маршрутке. Фото: пресс-служба полиции

Штрафы за фейковые COVID-сертификаты: приняли ли закон в Украине

В Верховной Раде Украины 25 января хотели принять закон о введении штрафов за поддельные COVID-сертификаты. В результате законопроект полностью отклонили. Об этом стало известно на заседании ВР во вторник, 25 января.

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За принятие закона об усилении ответственности за подделку COVID-сертификатов проголосовало 186 депутатов. 192 голоса было за возвращение на доработку.