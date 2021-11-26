Напишут икону. Священника из Днепропетровской области объявят святым

Священника хотят причислить к лику святых / Фото: Коллаж: Сегодня

В Днепропетровской области собирают документов для канонизации – причисление к лику святых, священнослужителя Алексея Михайловича Каракаша.

Об этом рассказал священнослужитель Андрей Пинчук в Facebook.

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Что известно о Алексее Каракаше

Священник родился в 1897 году в Волосском. Его расстреляли в 1938 году в тогда еще Днепропетровске по громкому так называемому "делу церковников". Имя отца Алексея шло первым в расстрельных списках.

Каракаш служил в церкви более 20 лет, с 1916 года.

"Надеемся довести это дело до конца и стать свидетелями церковного прославления о. Алексея Волосского. После чего будет установлена ​​дата его чествования, написана его икона и церковная служба в его честь. Его жизнь и жизнь таких как он – уплата за большевистское заблуждение", — написал Пинчук.