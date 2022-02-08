Напоила водкой и вывезла на тачке. Под Одессой женщина топором убила своего сожителя

В Одесской области произошло жуткое убийство. Фото: коллаж "Сегодня"

В Одесской области женщина жестоко расправилась со своим сожителем. Злоумышленница с мужчиной прожила всю жизнь и воспитала троих общих детей, но в результате не нашла другого способа избавиться от его присутствия, как лишить жизни.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП Украины.

Подробности ЧП

Заранее купив две бутылки водки, женщина напоила потерпевшего, дождалась, когда он уснет, а потом разбила ему топором голову, замотала в одеяло и ночью на тачке вывезла на соседний земельный участок.

Окровавленное тело мужчины обнаружил утром владелец подворья и сообщил об этом в полицию.

Правоохранители задержали злоумышленницу, она не стала скрывать свою вину и заявила: отомстила нелюбимому за все обиды.

Что грозит женщине?

Злоумышленницу задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса. Ей грозит до 15 лет лишения свободы.

Место, где произошло убийство. Фото: ГУНП Украины

В Запорожской области женщина одним ударом убила сожителя

В Запорожской области произошло убийство в селе Успеновка Гуляйпольского района. В полицию обратились местные жители, которые обнаружили в одном из частных домов труп хозяина.

По прибытию полицейские установили, что накануне 49-летний потерпевший и его 34-летняя сожительница выпивали. Затем между парой возникла ссора, в ходе которой женщина ударила мужчину ножом в туловище.

От полученной травмы последний скончался. Злоумышленница задержана. Ей грозит серьезное наказание – до 15 лет лишения свободы.