Наркотиков на полмиллиона гривен: на Буковине разоблачили дилеров (фото)

На Буковине полиция изъяла у дилеров наркосодержащие таблетки почти на полмиллиона гривен.

Как рассказали в пресс-службе ГУНП, копы провели 12 санкционированных обысков на территории городов Черновцы и Калуш.

Организатором оказался 42-летний мужчина. Злоумышленники поставляли на местный наркорынок психотропное вещество амфетамин и наркосодержащие таблетки "Субутекс".

Таблетки распространены как "элитный" наркотик, одной из которых хватает для эффекта нескольким лицам.

Наркодельцы доставляли их из Ивано-Франковской области. Амфетамин изготавливали собственноручно в гараже, оборудованном под лабораторию, а необходимые прекурсоры получали из разных регионов Украины в отделениях почтовой связи.

Товар сбывали доверенным дилерам, а также наркозависимым на квартире одного из участников группы, где клиенты могли непосредственно принять приобретенную дозу. Полученные от сбыта средства аккумулировались у организатора, который распределял доход между соратниками.

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По месту жительства фигурантов, в их гаражных помещениях и автомобилях обнаружено и изъято 746 таблеток "Субутекс", полиэтиленовый пакет с амфетамином, марихуану, прекурсоры, оборудование для изготовления и употребления наркотиков, мобильные телефоны и оргтехнику, а также более 170 000 гривен наличных.

Необходимо отметить, что стоимость изъятых наркосодержащих таблеток по ценам "черного" рынка составляет почти 450 000 гривен.

Правоохранители задержали четырех фигурантов дела. Сейчас следователи готовят вручить подозрение пяти участникам группы, в том числе и организатору.

В суд подано ходатайство об избрании меры пресечения. Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других участников наркобизнеса.

В случае доказательства вины дельцам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от шести до 10 лет с конфискацией имущества.

Ранее мы сообщали, что под Запорожьем 16-ти и 18-летняя подруги продавали наркотики в соцсети.

Также напомним, в Киевской области обнаружили нарколабораторию.