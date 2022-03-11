Население избивают, воруют авто, газа нет. Какая ситуация в оккупированном РФ Приморске

Под Запорожьем ситуация не спокойна / Фото: Коллаж: Сегодня
Постепенно появляется информация с оккупированных территорий в Запорожской области. На данный момент сложная ситуация в Приморске.
Об этом сообщает журналист Яков Носков в Facebook.
Население протестует, людей избивают
Люди каждый день собираются в центре под украинскими флагами. Как сообщают местные жители, задержаны 8 человек, все находились под стражей. Часть – ребята, которые пытались доставить лекарства в ближайшие села, по какому принципу задерживали других, неизвестно.
Как говорят приморцы, сначала с задержанными обращались вежливо, но сегодня появилась информация, что над людьми стали издеваться и избивать. Мэр планирует провести очередные переговоры с оккупантами, чтобы отпустили ребят.
Воруют авто и бензин
"Рашисты отжали у людей не менее 4 автомобилей. С них сняли номера, сейчас вместо знаков регистрации смородеренные легковушки разъезжают по городку с буквой Z", – написал Носков.
По его словам, вчера россияне разгромили местную АЗС. Там хранились запасы горючего для работы коммунальных предприятий и подстанции скорой помощи. С топливом – огромные проблемы.
Нет газа, интернета и еды
В Приморске отсутствует газоснабжение. Интернета практически нет. Проблемы с работой связи в сети Водафон.
В магазинах – пустые полки.
"Подвоза товаров нет. Принимают исключительно наличные деньги. Снять ее можно в местном отделении Привата. Там огромные очереди. Часто люди идут ни с чем, отстояв под банком целый день. Коммунальные компании в Приморске пока работают", – говорит журналист.
Бои в Запорожской области
25 февраля враг ударил ракетами в Запорожской области. Удар был нанесен по пограничному подразделению "Приморский Посад", в результате чего среди пограничников были погибшие и раненые.
26 февраля оккупанты заняли территорию бывшего аэропорта Бердянск. Аэропорт хоть и не работает сейчас, но находится в непосредственной близости к приморскому городу.
28 февраля представитель Совета обороны Запорожской области Иван Арефьев сообщил, что в Бердянске оккупанты расстреляли местного жителя из-за телефона.
Также сегодня местные жители спели гимн Украины перед техникой врага.