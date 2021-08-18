Кирилловку оккупировали комары. Как борются с насекомыми (видео)

Комары атакуют Кирилловку. Фото: zen.yandex

В курортном поселке Кирилловка Запорожской области комары вместе с медузами сильно подпортили отдых туристам. Но если от последних можно хоть как-то защититься, например, банально не купаться в море, то с комарами ситуация безвыходная.

Как сообщает "РИА Мелитополь", на видео насекомые облепили одну из вывесок магазина. Масштабы проблемы налицо – за толстым слоем комаров едва вырисовываются надписи на вывеске.

Проблема не только в Кирилловке

Проблема с аномальным количеством комаров не только в Кирилловке, но и соседних курортах. Больше всего досталось курортникам в Бердянске, где проводят мероприятия по обработке мест их скопления. Журналисты поинтересовались у Кирилловского поселкового головы Ивана Малеева, ведется ли какая-либо работа в этом направлении в Кирилловке.

"Действительно, комаров было много на косе несколько дней назад. Это т.н. комары-суточники. На самом деле ситуация с комарами обстоит следующим образом: да, комаров много в этом году, но мы протравливали и протравливаем ежегодно очаги и базы отдыха. Перед началом сезона проводится первая протравка, потом уже включаются базы отдыха, которые самостоятельно проводят эти мероприятия. Но хватает этого на день-два и комары снова появляются", – отмечает Иван Малеев.

Он также добавил, что обильные осадки в этом году нивелировали всю работу по дезинсекции комаров.

"Если раньше было 15-20 очагов и службы, которые занимаются дезинсекцией знали каждый очаг, то после дождей очагов появилось в тысячу раз больше. Поэтому, естественно, охватить все не в состоянии. Это борьба с ветряными мельницами. Ситуация везде одинаковая, и деньги просто выкидываются на ветер", – подчеркнул Иван Малеев.

Другие новости по теме:

Ранее мы сообщали, что в Кирилловке ребенок пострадал от медуз – девочка искупалась в море, а на берег уже вышла с красными пятнами на теле.

– девочка искупалась в море, а на берег уже вышла с красными пятнами на теле. Также напомним, в Бердянске Запорожской области полчища медуз портят настроение отдыхающим – из-за них сложно зайти в море, а после купания появляется аллергическая реакция.

О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете: