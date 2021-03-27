Медик сам срывал доски: в Харьковской области горе-мать бросила младенца в яму туалета (фото)

В Харьковской области женщина родила младенца в заброшенном туалете и выбросила его в яму. Сейчас за жизнь ребенка борются медики.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Отмечается, что в Лозовском районе к правоохранителям обратилась женщина, она сказала, что в поселке Панютино в яме туалета на железнодорожном вокзале плачет ребенок.

Как пишет Центр экстренной помощи и медицины катастроф, младенца достали из ямы медики, он был завернут в целлофановый пакет. Состояние здоровья мальчика тяжелое, его доставили в реанимацию районной больницы.

"По прибытию на место происшествия, фельдшер бригады экстренной медицинской помощи 2408 Скотар С. В., не теряя ни минуты, самостоятельно сорвал доски на полу туалета и достал ребенка из ямы. Мальчик был завязан в пакет, вокруг шеи – обвита пуповина", – рассказали в Центре.

Женщина, которая нашла ребенка, рассказала ТРК "Лозовая", что пыталась вытянуть пакет с ребенком, но ничего не вышло.

"Было, наверное, пол седьмого. Услышала крик ребенка. Позвала девушку здесь... И мы вместе начали обследовать. Море крови, и в завязанном пакете – ребенок, он кричал, плакал, шевелился, но мы не могли достать и вызвали всех", - рассказала женщина.

Матерью ребенка оказалась 41-летняя женщина, у нее есть муж и четверо детей. В настоящее время злоумышленница находится в больнице.

По данному факту начато уголовное производство. Теперь подозреваемой грозит до трех лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Днепре ранее женщина превратила дом в свалку, а семерых детей кормила объедками.

Также сообщалось, как в Херсоне женщина бросила двух своих сыновей, они несколько часов ждали ее возле школы, но мама так и не явилась.