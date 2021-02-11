Настоящая зима: Львов замело снегом (фото)

Во Львове снегопад не прекращался всю ночь, а под утро стал только больше.

Как рассказал мэр города Андрей Садовой на своей странице в Facebook, снегоочистительная техника активно работала все это время, а с утра дворники вернулись на работу.

"Приоритет на уборке главных магистралей – это позволило выйти на маршруты общественному транспорту. Еще с выходных мы активно привлекаем частную технику. Если есть еще компании, которые могут помочь, но наши службы к вам не обращались, позвоните в мою приемную", – говорится в сообщении.

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Также Садовой попросил львовян остаться сегодня дома, если есть такая возможность.

Ранее мы сообщали, что в Украине из-за непогоды более 10 населенных пунктов остаются без света.

Также напомним, Украину засыпать снегом и сильно морозить будет еще несколько дней, а весеннее тепло придет во второй половине февраля.