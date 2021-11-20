Настоящая зима! В Карпатах выпало до метра снега – фото

Карпаты засыпало снегом / Фото: Коллаж: Сегодня
На горе Поп Иван Черногорский в Карпатах в субботу, 20 ноября, выпало до 1 метра снега. Утром там была температура 5 градусов мороза.
Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.
В горах была очень плохая видимость – до 50 метров.
"По состоянию на 11:45 20.11.2021 на г. Поп Иван Черногорский температура воздуха -5 градусов, ветер западный 8 м/с, ограниченная видимость до 50 м, на северных склонах наметы снега до 1 м", – говорится в сообщении.
Какой погоды ждать этой зимой?
Проявления зимы, похолодание, снег, будут, но природных катаклизмов не ожидаем.
"Что касается января и февраля, то при нынешних климатических режимах у нас не может быть другой зимы, кроме теплой. Однако на фоне теплой зимы с повышенным температурным режимом обязательно придут холода", – говорит синоптик Николай Кульбида.
Морозы могут достигать и 25, и 30 градусов. Но по сравнению с зимами 30-40 лет назад, эти морозные периоды окажутся кратковременными.