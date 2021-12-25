Настоящий праздник! В Днепре ездит маршрутка с водителем-Снегурочкой (фото)

В Днепре пассажиры могут проехаться в новогодней маршрутке. Фото: коллаж "Сегодня"

В Днепре ездит по-настоящему праздничная маршрутка. На маршруте №18 женщина-водитель украсила салон гирляндами и дождиком, а на стекла наклеила бабочек.

Об этом сообщает Информатор.

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Новогодняя сказка в маршрутке

Женщина-водитель ездит в костюме принцессы-снегурочки. Кроме того, у нее есть наряд феи.

Вечером в маршрутке загораются гирлянды, а сами пассажиры удивляются такому транспорту, но все же радуются и улыбаются.

Стоит отметить, что женщина-водитель старается радовать пассажиров не только зимой, но и круглый год.

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В Днепре ездит праздничная маршрутка. Фото: Информатор

В Житомире ездит трамвай в новогодней шапке

В Житомире начал курсировать рождественско-новогодний трамвай, украшенный атрибутами города, иллюминацией и шапкой.

Украшенный трамвай будет курсировать по улицам города в течение трех недель – до 14 января.