Настоящий праздник! В Днепре ездит маршрутка с водителем-Снегурочкой (фото)

В Днепре пассажиры могут проехаться в новогодней маршрутке. Фото: коллаж "Сегодня"
В Днепре ездит по-настоящему праздничная маршрутка. На маршруте №18 женщина-водитель украсила салон гирляндами и дождиком, а на стекла наклеила бабочек.
Об этом сообщает Информатор.
Новогодняя сказка в маршрутке
Женщина-водитель ездит в костюме принцессы-снегурочки. Кроме того, у нее есть наряд феи.
Вечером в маршрутке загораются гирлянды, а сами пассажиры удивляются такому транспорту, но все же радуются и улыбаются.
Стоит отметить, что женщина-водитель старается радовать пассажиров не только зимой, но и круглый год.
В Днепре ездит праздничная маршрутка. Фото: Информатор
В Житомире ездит трамвай в новогодней шапке
В Житомире начал курсировать рождественско-новогодний трамвай, украшенный атрибутами города, иллюминацией и шапкой.
Украшенный трамвай будет курсировать по улицам города в течение трех недель – до 14 января.
Украшенным трамваем водитель Анатолий Савицкий управляет во второй раз. В прошлом году, говорит мужчина, трамвай курсировал без пассажиров.
Кондуктор Татьяна Федченко говорит, что довольна трамваем и надеется, что люди будут довольны их работой и обслуживанием.
Кроме внешней иллюминации, в салоне трамвая раздается рождественско-новогодняя музыка.
"Мне эта идея очень нравится, в таком трамвае еду впервые. На самом деле, очень приятно видеть на остановке улыбающихся людей, видя этот трамвайчик. Все имеют очень классное настроение утром", – отметила пассажирка трамвая.