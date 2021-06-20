Наводнение в Ялте: число пострадавших возросло

Накануне сообщалось об одном погибшем, 40 травмированных и двоих пропавших без вести

Из-за сильного наводнения в Ялте пострадали люди. Фото: REUTERS/Alexey Pavlishak

Из-за сильного наводнения в Ялте пострадали 43 человека, из них шестеро находятся на стационарном лечении.

Об этом пишет "Интерфакс".

Еще 18 июня в эвакуации или помощи нуждались 608 человек, из них 50 детей. В пункты временного размещения были отправлены 90 человек. Больше всего пострадали Керчь и Ялта.

Из-за циклона, который обрушился на Крым, власти ввели режим ЧС. Сначала двухмесячная норма осадков выпала на востоке полуострова, на следующий день – трехмесячная на южном берегу.

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Наводнение подтопило 426 придомовых территорий, были перебои с энерго-, газо- и водоснабжением.

Ранее мы сообщали, что оккупированный Россией Крым продолжает терзать циклон – вслед за затопленной Керчью "под воду ушла" Ялта. Потоки на улицах настолько сильны, что смывали даже автомобили. В городе объявлен режим чрезвычайной ситуации, закрыли въезд в Ялту и начали эвакуацию жителей из затопленных зон.