Назвал себя "президентом". В Днепре мужчина создал свое "правительство"

СБУ разоблачила лидера фейкового "народовластия" / Фото: Коллаж: Сегодня

В Днепре мужчина объявил себя "президентом" и сформировал теневое "правительство". Его разоблачила СБУ.

Об этом пишет пресс-служба СБУ.

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Мужчина призвал украинцев заменить действующие органы государственной власти, потому что считал их нелегитимными. Также подозреваемый не исключал и вариант насильственного свержения власти.

Теневое правительство

На первом собрании мужчина добился избрания себя "президентом Украины". Другими решениями назначены – "председатель Верховной Рады", "премьер-министр", руководители силовых ведомств, а действующие государственные органы были признаны "террористическими структурами".

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"Самозванец пытался заручиться поддержкой ветеранов АТО/ООС и действующих военнослужащих Вооруженных Сил Украины. Рассчитывал достичь этого, закрепив за своими сторонниками первоочередное распоряжение право иметь огнестрельное оружие", – говорится в сообщении.

Что изъяли во время обысков:

компьютерную технику и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности;

печати и бланки фейковых псевдообразований;

"фейковые" распоряжения самопровозглашенных органов власти и "дипломатические паспорта" высокопоставленных должностных лиц.

Наказание

Лидеру псевдонародовластия объявлено о подозрении по ст. 109 (действия направлены на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины.

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Следствие продолжается.

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