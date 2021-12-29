Не был пристегнут: под Харьковом в жутком ДТП погиб младенец (фото)

В Харьковской области погиб ребенок в ДТП. Фото: коллаж "Сегодня"
Вблизи поселка Ивановка Харьковской области произошло смертельное ДТП. В результате аварии погиб 6-месячный ребенок.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП Украины в Харьковской области.
Детали трагедии
29 декабря в 11:56 в полицию поступило сообщение о ДТП на трассе вблизи поселка Ивановка.
По предварительным данным, автомобиль Toyota под управлением 42-летней женщины двигался в направлении Харькова.
Водитель не справилась с управлением, ее машину выбросило на встречную полосу, в результате чего произошло столкновение с транспортным средством "Газель".
В результате аварии шестимесячный ребенок, который находился на заднем сиденье Toyota и не был пристегнут ремнем безопасности, погиб на месте. Владелицу автомобиля с переломом носа и челюсти медики скорой помощи доставили в больницу.
Сейчас на месте ДТП работает следственно-оперативная группа. Решается вопрос об открытии уголовного производства.
Смертельное ДТП в Харьковской области. Фото: ГУНП Украины
В Черниговской области в жутком ДТП погиб ребенок
В Черниговской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. В нем погиб ребенок.
Авария произошла около 18:00 в селе Заезд Прилуцкого района Черниговской области. По предварительной информации, произошло столкновение двух грузовых автомобилей и легковушки.
В результате аварии женщина и ребенок, которые были в салоне легковушки, получили травмы. Их госпитализировали. Впоследствии ребенок умер в больнице.