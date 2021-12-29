Не был пристегнут: под Харьковом в жутком ДТП погиб младенец (фото)

В Харьковской области погиб ребенок в ДТП. Фото: коллаж "Сегодня"

Вблизи поселка Ивановка Харьковской области произошло смертельное ДТП. В результате аварии погиб 6-месячный ребенок.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП Украины в Харьковской области.

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Детали трагедии

29 декабря в 11:56 в полицию поступило сообщение о ДТП на трассе вблизи поселка Ивановка.

По предварительным данным, автомобиль Toyota под управлением 42-летней женщины двигался в направлении Харькова.

Водитель не справилась с управлением, ее машину выбросило на встречную полосу, в результате чего произошло столкновение с транспортным средством "Газель".

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В результате аварии шестимесячный ребенок, который находился на заднем сиденье Toyota и не был пристегнут ремнем безопасности, погиб на месте. Владелицу автомобиля с переломом носа и челюсти медики скорой помощи доставили в больницу.

Сейчас на месте ДТП работает следственно-оперативная группа. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

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Смертельное ДТП в Харьковской области. Фото: ГУНП Украины

В Черниговской области в жутком ДТП погиб ребенок

В Черниговской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. В нем погиб ребенок.

Авария произошла около 18:00 в селе Заезд Прилуцкого района Черниговской области. По предварительной информации, произошло столкновение двух грузовых автомобилей и легковушки.