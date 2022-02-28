Не дал позвонить в РФ. В Бердянске оккупанты расстреляли местного жителя

Военнослужащий РФ застрелил мужчину / Фото: Коллаж: Сегодня

В Бердянске оккупанты расстреляли местного жителя, заявил представитель Совета обороны Запорожской области Иван Арефьев.

Об этом сообщает военный корреспондент Андрей Цаплиенко в Telegram.

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"Военнослужащий армии РФ застрелил мужчину за то, что он не дал ему мобильный телефон, чтобы позвонить домой в РФ", – говорится в сообщении.

Он отметил, что это уже второй случай сознательного расстрела русскими солдатами украинцев.

Оккупанты заняли территорию бывшего аэропорта Бердянск

На окраины Бердянска зашли оккупационные войска, сообщает Бердянский горсовет.

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"Вражеская военная техника заняла территорию бывшего аэропорта Бердянск", – говорится в сообщении.

Аэропорт, хоть и не работает сейчас, но находится в непосредственной близости к приморскому городу.

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