Не ходит и не разговаривает в 15 лет: в Кривом Роге мать довела дочь до истощения (видео)

В Кривом Роге (Днепропетровская область) в заброшенной квартире обнаружили 15-летнюю девочку, которая не ходит, не разговаривает и весит 9 килограммов. До такого состояния довела дочь мать. Ребенка изъяли из семьи и отправили в больницу.

Почему девочка с инвалидностью жила в полной антисанитарии и недоедала не менее 5 лет и куда смотрели соцслужбы, выяснял Всеволод Прокофьев.

На оперативном видео видна детская кроватка, на которой в угол на голом матрасе забилась маленькая Богдана, которая в 15 лет не говорит и весит всего 9 килограммов.



Видео: Сегодня

Жуткие кадры отсняли полицейские, когда приехали забирать ребенка. Квартира без света и газа. На столе – горы спичек и огарки свечей. По стенам бегают тараканы, везде пустые пластиковые бутылки, а в холодильнике – одна паутина.

Богдану скорая отвезла в больницу. Проведать ее медики не разрешают – мол, мать запретила. Только прокомментировали состояние пациентки по телефону.

"Доставленный ребенок является инвалидом детства по болезни Дауна. С признаками гипотрофии. Состояние при поступлении – средней степени тяжести. Сейчас угрозы жизни ребенка нет", – рассказал Ярослав Войтенко, заместитель генерального директора 8-й больницы Кривого Рога

Богданка с матерью и старшей сестрой жила в многоквартирной двухэтажке. Переехала семья сюда из Запорожья 5 лет назад. Соседи говорят: о семье знают мало, Ирина – мама девушек – неконтактная.

"Знал о ситуацию, что ребенок инвалид. Но ни условий, ни ребенка не видел", – рассказал один из соседей.

Самой Ирины дома не было – жители дома говорят – утром куда-то уехала со старшей – двадцатиоднолетней дочерью

"Нигде не устраивалась и не стремилась. Девочка старшая, только после училища – по специальности не работала", – рассказывает соседка.

Жили на выплаты по инвалидности и пособие от города. Это где-то 2,5 тысячи гривен. Соцслужбы о семье узнали летом прошлого года. Тогда Ирина подписала декларацию с семейным врачом – и медик пришла навестить девочку с инвалидностью.

Врачи убеждали мать отдать ребенка в реабилитационный центр, но та наотрез отказывалась.

"Законодательство нам сейчас не позволяет сразу забрать ребенка от родителей. Ситуация в семье не улучшалась. Поэтому принято решение, что следует немедленно отбирать ребенка и устраивать в медучреждение", – говорится в сюжете.

Как Ирина довела дочь до такого состояния, и почему старшая, совершеннолетняя сестра, также не заботилась о младшей, с инвалидностью, – сейчас выясняет и прокуратура.

"Нечеловеческие условия проживания ребенка вследствие ненадлежащего ухода – ребенок не способен к самообслуживанию. Не умеет сидеть, ходить, стоять, говорить", – прокомментировала Татьяна Кондратентко, прокурорка местной прокуратуры №1 Кривого Рога

Ирине грозит до 5 лет тюрьмы, но лишать мать прав на ребенка чиновники пока не будут.

Если суд разрешит – Богдану отдадут в реабилитационный центр. Там она будет находиться как минимум год. Если за это время мать не найдет работы и не приведет дом в порядок – только тогда женщину лишат родительских прав.