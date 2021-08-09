Не мог найти работу и хотел на передовую: друг и соседи рассказали о подорвавшемся в Кривом Роге

Криворожанин, который подорвал себя в воскресенье, пытался вернуться на передовую, но по состоянию здоровья его уже не брали

На месте ЧП / Коллаж "Сегодня"

В Кривом Роге 61-летний ветеран АТО подорвал себя гранатой, предварительно позвонив в полицию. Как оказалось, мужчина давно жаловался, что его все "достало", при этом соседи говорят, что он был совершенно адекватным и неконфликтным человеком.

Что могло побудить прошедшего войну мужчину к такому поступку, выяснила у его знакомых корреспондент "Сегодня" Валерия Заярная.

Что говорят соседи

Так, во дворе, где живет ветеран и где прогремел взрыв, отзываются о нем позитивно. Соседи и сослуживцы говорят, что он не был конфликтным человеком и всегда казался адекватным.

В то же время знакомые рассказали, что в последнее время он не мог найти работу, а также тяжело переносил расставание с женой, с которой развелся полтора года назад.

Также рассказывают, что в последнее время он постоянно жаловался, что его все достало. Мужчина пытался вернуться на передовую, но по состоянию здоровья его уже не брали.

Что рассказал друг

На место инцидента приезал друг пострадавшего, с которым они вместе служили на Донбассе. По его словам, только две недели назад они встречались в кафе и ни о каком самоубийстве тот не говорил.

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Мы также писали, что во время обыска полиция обнаружила в квартире подорвавшего себя мужчины еще две гранаты, завернутые в одеяло, помимо тех, что он взял с собой на улицу, и одну дымовую шашку.

Напомним, происшествие случилось вечером 8 августа в Ингулецком районе Кривого Рога, на жилмассиве ЮГОК. Предварительно мужчина позвонил в полицию и заявил, что собирается выйти во двор дома на улице Кармелюка и подорвать себя с помощью гранаты.

К сожалению подобные случаи не редкость в Украине в последние дни:

В Харькове мужчина сегодня, 8 августа, угрожал взорвать жилой многоэтажный дом по улице Днепровской, из-за чего полиции пришлось эвакуировать жителей квартир одного из подъездов.

по улице Днепровской, из-за чего полиции пришлось эвакуировать жителей квартир одного из подъездов. На этой неделе в Киеве ветеран АТО Владимир Прохнич пришел в Кабинет министров с гранатой . Он угрожал ее взорвать, но в итоге сдался.

. Он угрожал ее взорвать, но в итоге сдался. Во Львовской области произошел взрыв, в результате которого погиб 47-летний ветеран АТО.