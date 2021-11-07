Не носит маску и без COVID-вакцинации: под Ровно учительницу отстранили от работы

Под Ровно учительницу отстраняют от работы из-за отсутствия вакцинации. Фото: коллаж "Сегодня"

В Ровенской области учительницу Варашского лицея № 1 отстраняют от работы из-за отсутствия вакцинации от COVID-19. Кроме того, женщина отказывается носить защитную маску.

Об этом сообщает телеканал Ровно 1.

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Детали

Учительницу пригласили на заседание дирекции, где предупредили, что, согласно приказу, она будет отстранена от учебного процесса, так как у нее нет COVID-сертификата.

Адвокат Дмитрий Бузанов, который защищает права женщины, заявил, что она уже испытывала давление из-за того, что отказывалась носить защитную маску в учебном заведении.

Учительница попадала под суд

Осенью 2020 года Кузнецовский городской суд оштрафовал учительницу Варашского лицея № 1 на 17 тысяч гривен за нарушение карантинных ограничений и нежелание носить защитную маску.

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Тогда женщина обжаловала решение суда и заявила, что ей не позволяет это делать религия. Апелляционная жалоба была рассмотрена, и производство относительно учительницы было закрыто.

В Украине будут отстранять от работы невакцинированных от COVID-19 сотрудников

В Украине с 8 ноября начнут отстранять от работы сотрудников, которые не вакцинировались от коронавируса. Это касается работников центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов, местных государственных администраций и их структурных подразделений, учебных заведений.

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"Работники указанных организаций попали в этот перечень в первую очередь для обеспечения бесперебойной и безопасной работы органов исполнительной власти на национальном и местном уровнях и учебных заведений", – заявил главный санврач Украины Игорь Кузин.

Как будет проходить отстранение невакцинированных работников?

И. о. председателя Государственной службы Украины по вопросам труда Игорь Дегнера рассказал, что руководитель предприятия должен проинформировать работников о правовых последствиях в случае уклонения или отказа от прививки.

Речь идет об отстранении от работы без сохранения заработной платы до устранения причин, которые обусловили отстранение, то есть получения прививки.

Дегнера пояснил, что руководитель предприятия должен составить акт, если работник уклоняется или отказывается от прививки.

Отмечается, что от работы не могут быть отстранены сотрудники, которые имеют противопоказания к вакцинации. Для этого необходимо предоставить соответствующую справку от врача.

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