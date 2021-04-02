Не обошлось без ДТП: мать и дочь ездили пьяными по Одессе с ребенком в одном из авто

В Одессе ночью патрульные с разницей в несколько часов поймали пьяную женщину за рулем, а позже и ее мать. Одна из них попала в ДТП и везла с собой ребенка.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции области.

Так, в полицию обратились неравнодушные водители, которые рассказали о машине Peugeot, водитель которой совершила ДТП на Люстдорфской дороге и скрылась с места происшествия.

Инспекторы догнали и остановили Peugeot с поврежденным бампером. Они увидели за рулем девушку с явными признаками алкогольного опьянения. В салоне находился ее шестилетний сын.

Полицейские установили, что 28-летняя одесситка не справилась с управлением, врезалась в припаркованный на обочине Chevrolet и уехала с места ДТП. На девушку составили админпротоколы по трем статьям:

за пьяное вождение;

нарушение правил дорожного движения, которое привело к повреждению транспортных средств;

за то, что она уехала с места аварии.

Чуть позже на проспекте Академика Глушко патрульные остановили автомобиль Nissan, который двигался с нарушением правил. Оказалось, что за рулем находится мать предыдущей нарушительницы.

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Ее протестировали на наличие алкоголя в крови с помощью прибора Drager. Он показал 1,26 промилле при допустимой норме 0,2. На 49-летнюю женщину также составили админпротокол за пьяное вождение.

Ранее мы сообщали, что в МВД призвали Раду ужесточить наказание за пьяное вождение.

Также напомним, в Херсоне пьяный водитель попал в ДТП и устроил гонки с копами.