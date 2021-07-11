Не отказались от "Новороссии": боевики планируют захват новых территорий Украины

Пушилин заявил, что на данном этапе проект "Новороссия" приостановили, но Донбасс о нем не забыл

Боевики "ДНР" заговорили о новом захвате украинских территорий / Фото: коллаж "Сегодня"

Главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин заявил, что оккупанты не забыли о "Новороссии", проект на некоторое время лишь приостановили.

Об этом Пушилин заявил в интервью "Комсомольской правде".

"Проект "Новороссия" пока не удалось реализовать в силу ряда причин, но "республики" Донбасса идут по этому пути и ждут продолжения", – говорится в сообщении.

По его словам, несмотря на паузу, боевики планируют оккупировать новые территории ради воплощения "Новороссии".

"Мы со своей стороны не забыли о "Новороссии". Мы понимаем, что сейчас это будет сделать сложнее, но мы не собираемся опускать руки и вычеркивать наших соратников. Ждем продолжения", – сказал Пушилин.

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Он пожаловался, что в 2014 году во время "русской весны" пророссийские силы не получили достаточной поддержки среди населения, из-за чего другие регионы остались под контролем Украины.

"К вопросу о том, как Россия собирается выполнять Минские соглашения. Боевики даже не скрывают, что рассчитывают на продолжение войны и захват новых территорий Украины", - прокоментировал журналист Денис Казанский.

Ранее мы сообщали, что боевики "ЛНР" заявили, что задержали преступную группу из девяти человек, которые якобы совершали заказные убийства в Луганской области.