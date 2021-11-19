Не отмажут? За рулем Infiniti в ДТП в Харькове был 16-летний мажор – экспертиза ДНК

Первый раз парень отказался сдавать кровь на анализ / Коллаж "Сегодня"

За рулем автомобиля Infiniti во время смертельной аварии в Харькове находился 16-летний Николай Харьковский. Это подтвердила молекулярно-генетическая экспертиза.

Об этом сообщил спикер прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко, передает "Суспільне".

Реклама

Новые подробности

Образцы ДНК материалов с подушки безопасности авто совпадают с образцами ДНК-материалов, отобранных у 16-летнего Николая Харьковского.

"Экспертизой подтвержден факт того, что за рулем автомобиля Infiniti находился 16-летний водитель, имеющий статус подозреваемого в случившемся 26 октября смертельном ДТП. Вместе с допросом находившихся в автомобиле свидетелей подтверждается тот факт, что за рулем в момент ДТП находился именно Николай", – сказал Чубенко.

Напомним, что ранее 16-летний мажор по-разному комментировал обстоятельства ДТП журналистам: в одном случае он не отвечал на вопрос, был ли за рулем, в другом сказал, что отказали тормоза. Адвокат подростка говорила, что он помнит только удар во время аварии.

Что было ранее?

Ранее мы писали: