Не отображались в "Дії". В Луцке парень купил фейковые права и пожаловался полиции

В Луцке 19-летний парень купил фальшивые права / Фото: Коллаж: Сегодня

В Луцке 19-летний парень купил фальшивое водительское удостоверение. Его удивил тот факт, что "документ" отсутствует в приложении "Дія" и он пожаловался полиции.

Об этом пишет пресс-служба полиция.

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13 ноября, около 16 часов, патрульные получили сообщение о мошенничестве.

Подробности

Парень позвонил по телефону на линию 102 и сообщил, что через сеть интернет заказал удостоверение водителя категории А, предварительно перечислив средства в сумме 1000 грн.

Затем "документ" он забрал в отделении почты, которое находится на улице Ершова, что в Луцке, и оплатил еще 3000 грн. И его удивил тот факт, что "документ" отсутствует в приложении "Дія".

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Инспекторы прибыли на место происшествия и обнаружили у 19-летнего парня поддельный документ.

Что будет с парнем

Для установления всех событий происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу Луцкого районного управления милиции.

По данному факту следователями открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) УК Украины.

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В Киеве фейковые сертификаты вакцинации вводились в "Дію"

Сначала в электронную медицинскую систему "HELSI" вносились ложные сведения о прохождении гражданами вакцинации против коронавируса. После этого COVID-сертификат автоматически формировался в мобильном приложении "Дія".

Организовал изготовление и продажу поддельных сертификатов вакцинации против COVID-19, а также отрицательных ПЦР-тестов гражданин Болгарии.

В противозаконный бизнес он приобщил своих знакомых и столичного врача. Чтобы не прививаться, люди готовы были платить 450 долларов за фейковый сертификат, который, впрочем, отражался в "Дії".

В Украине ужесточили борьбу с подделками сертификатов

В Украине в последнее время стали фиксировать все больше липовых сертификатов о вакцинации.

Для правоохранителей разработали программное обеспечение на планшеты для быстрой проверки сертификатов о вакцинации в "Дії" и бумажных вариантах.

Кроме того, уже вынесли первые приговоры за подделку COVID-сертификатов. Согласно статье 358 УК, минимальный штраф за изготовление поддельных документов составляет 17 тыс. грн, а за использование подделки – только 850 грн.

В Минздраве предупреждали, что у человека с купленным сертификатом высокий риск попасть в больницу и умереть от COVID-19, хотя все сочтут, что он вакцинирован. В ведомстве отмечают, что это подрывает доверие к эффективности вакцины.

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