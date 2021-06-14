Не поделили дорогу – на Херсонщине полицейский подстрелил атошника

Конфликт на дороге закончился стрельбой, теперь полицейскому светит год исправительных работ

Инспектор полиции, который едва не спровоцировал ДТП, а атошник вместе с побратимом догнали нарушителя и пытались выяснить отношения. Конфликт на дороге в Херсонской области дошел до стрельбы.

Об этом рассказывает корреспондент "Сегодня" Анжела Слободян.

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Полицейский, находившийся за рулем легковушки, нарушил правила дорожного движения и едва не спровоцировал ДТП. Видеорегистратор зафиксировал, как коп не остановился и продолжил движение. Но его настигает авто и перекрывает путь. Мы разыскали водителя. Им оказался бывший атошник Сергей.

"Я ему сигналил фарами, он самостоятельно остановился. Я проехал вперед него – расстояние между машинами была метров 5 впереди. Подошел к нему, он сидел в машине, у нас началась словесная перепалка. Я начал им объяснять, кто он и что он, что так никто не ездит", – рассказывает Сергей.

В ответ на поучения Сергея – полицейский достал пистолет. Два выстрела – и двое раненых.

В салоне, кроме Сергея, было двое его сослуживцев и трое детей. Самому младшему всего два года, старшему – 16. Дети испугались, когда услышали выстрелы.

Сергей и его побратим получили по пуле в ногу. Пистолет был травматическим, поэтому ранения не страшные. Но Сергей признается: не думал, что получит ранение в тылу, когда 4 года служил на Донбассе.

Сейчас полицейский, который завершил спор на дороге выстрелами, дает показания.

"Инспектор одного из управлений Нацполиции в Днепропетровской области. Предварительная квалификация правонарушения: умышленное легкое телесное повреждение", – комментирует спикер ГБР Ольга Чиканова.

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Самое большое наказание, которое угрожает полицейскому – год исправительных работ. Эта статья также предусматривает штраф или 200 часов общественных работ. Бывший атошник, подстреленный копом за спор на дороге будет добиваться максимального наказания для милиционера. И говорит, что не жалеет о своем поступке.