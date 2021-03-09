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Не понравилась сдача: в Николаеве жестоко избили женщину-водителя троллейбуса

9 марта, 20:34

Татьяна Очеретяная

Перед избиением пострадавшая имела конфликт с пассажиркой

В Николаеве мужчина жестоко избил женщину-водителя троллейбуса. Его уже задержали.

Об этом пишет пресс-служба патрульной полиции Николаевской области.

Так, в микрорайоне Северный в салон забежал неизвестный мужчина и набросился с кулаками на женщину. Он бил ее по голове, после чего скрылся с места происшествия на автомобиле ВАЗ. Пострадавшую госпитализировали.

Правоохранители уже нашли нарушителя и его авто. Злоумышленник заявил, что действительно поссорился с водителем, но не бил ее.

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Задержанного мужчину патрульные передали следователям. На опубликованных фото видно, что нарушитель скорее всего военный.

Как пишет "Свидок.инфо", незадолго до нападения у женщины-водителя произошел конфликт с одной из пассажирок. Последней не понравилась сдача с 50 гривен, которую водитель ей дала.

Напомним, в Чернигове отказ в льготном проезде спровоцировал драку между водителем маршрутки и ветераном АТО.

Кроме того, ранее в Днепре сняли на видео, как мужчина избил женщину из-за места в маршрутке.

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