Не понравилось, как понюхала еду: в Мариуполе мужчина зарезал собаку

Люди вызвали на пьяного нападающего полицию / Коллаж "Сегодня"

В Мариуполе мужчина зарезал собаку, а потом угрожал прохожим ножом. Злоумышленника задержали.

Об этом сообщает полиция Донецкой области.

Что случилось

Мужчина был пьян. Ему не понравилось то, что собака понюхала его сверток с пищей. Из-за этого он достал кухонный нож и несколько раз ударил животное.

После злоумышленник начал угрожать этим же ножом окружающим. Люди вызвали полицию.

Как его накажут

Данный факт зарегистрирован и внесен в ЕРДР по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 299 "Жестокое обращение с животными" Уголовного кодекса Украины.

Мужчине грозит ограничение свободы от 1 до 3 лет или лишение свободы от 2 до 3 лет.

Наказание за жестокое обращение с животными

За жестокое обращение с животным законом предусмотрена криминальная или административная ответственность.

Административная - издевательства, причинившие животному физическую боль, но не привели к телесным повреждениям или гибели; оставление животных на произвол судьбы, нарушение правил содержания.

Наказание - штраф от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией животного, если его пребывание у владельца опасно для жизни или здоровья.

Криминальная - умышленное жестокое обращение, что привело к увечью или гибели животного; натравливание животных друг на друга; призывы к жестокому обращению с животными.

Наказание:

штраф от 1000 до 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до 6 месяцев или ограничение свободы на срок до 3 лет.

Те же действия, совершенные в присутствии ребенка, – ограничение свободы на срок от 3 до 5 лет или от 3 до 5 лет лишения свободы.

Действия, совершенные с особой жестокостью или в присутствии ребенка, или с двумя и более животными, или повторно, или группой лиц – наказываются лишением свободы на срок от 5 до 8 лет.

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