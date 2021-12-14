Не понравилось, как понюхала еду: в Мариуполе мужчина зарезал собаку

Люди вызвали на пьяного нападающего полицию / Коллаж "Сегодня"
В Мариуполе мужчина зарезал собаку, а потом угрожал прохожим ножом. Злоумышленника задержали.
Об этом сообщает полиция Донецкой области.
Что случилось
Мужчина был пьян. Ему не понравилось то, что собака понюхала его сверток с пищей. Из-за этого он достал кухонный нож и несколько раз ударил животное.
После злоумышленник начал угрожать этим же ножом окружающим. Люди вызвали полицию.
Как его накажут
Данный факт зарегистрирован и внесен в ЕРДР по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 299 "Жестокое обращение с животными" Уголовного кодекса Украины.
Мужчине грозит ограничение свободы от 1 до 3 лет или лишение свободы от 2 до 3 лет.
Наказание за жестокое обращение с животными
За жестокое обращение с животным законом предусмотрена криминальная или административная ответственность.
- Административная - издевательства, причинившие животному физическую боль, но не привели к телесным повреждениям или гибели; оставление животных на произвол судьбы, нарушение правил содержания.
Наказание - штраф от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией животного, если его пребывание у владельца опасно для жизни или здоровья.
- Криминальная - умышленное жестокое обращение, что привело к увечью или гибели животного; натравливание животных друг на друга; призывы к жестокому обращению с животными.
Наказание:
- штраф от 1000 до 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до 6 месяцев или ограничение свободы на срок до 3 лет.
- Те же действия, совершенные в присутствии ребенка, – ограничение свободы на срок от 3 до 5 лет или от 3 до 5 лет лишения свободы.
- Действия, совершенные с особой жестокостью или в присутствии ребенка, или с двумя и более животными, или повторно, или группой лиц – наказываются лишением свободы на срок от 5 до 8 лет.
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