Не последняя операция. Мы узнали, в каком состоянии раненая во время стрельбы в Днепре военнослужащая

22-летняя Жанна пришла в себя после стрельбы в Днепре. Фото: коллаж "Сегодня"

Жертвам кровавого расстрела в Днепре предстоит еще долгое лечение. Мама одной из них, 22-летней военнослужащей Жанны Шаровой, Неля Шарова подробно рассказала сайту "Сегодня" о состоянии здоровья дочери.

"Жанну сейчас лечат бесплатно, но как будет дальше – не знаю. Ее состояние немного улучшилось – она уже двигает ножками, ручками, головой. Понемногу разговаривает. Вытащили ли три пули? Я не знаю. По-моему, были сквозные ранения", – рассказала нам Неля Шарова.

По ее словам, дочери предстоит еще как минимум одна сложная операция, но не исключено, что и две.

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"Врачи говорят, что предстоит еще одна операция, но затем посмотрят на состояние и не исключают, что будет две. Операция будет на позвоночнике. Я очень сильно хочу поблагодарить врачей больницы имени Мечникова и всех людей, которые нам помогли, которые сдавали кровь", – сказала нам мама Жанны Шаровой.

В свою очередь, главврач больницы Мечникова Сергей Рыженко ранее сообщил, что в целом пострадавшим было перелито 12 литров крови. Говоря о Жанне, Рыженко добавил:

"Пуля почти полностью разрушила позвонок. Мы достали его фрагменты. Она хорошо двигает ногами. Я думаю, что у нее все будет хорошо".

По его словам, двух пострадавших планируют перевести из реанимации в палату, а еще двух пока оставить в реанимации.

"Все раненые идут на поправку", – говорит Рыженко.

Также в больнице Мечникова добавили, что кровь для раненых сдали около 100 жителей Днепра.

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Что известно о трагедии

Инцидент произошел около 4:00 утра 27 января. Солдат караульной службы взял автомат АК-47 и патроны к нему и открыл стрельбу. В это время в помещении было 22 солдата.

Двое успели выбежать на улицу и набрать по телефону полицию и скорую. Злоумышленник сбежал, но его уже задержали копы.

На месте происшествия погибли пять человек, еще пять – ранены.

Стрелявший – солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич, 2001 года рождения. По данным силовиков, он родом из Одесской области.

Как стало известно "Сегодня", солдат служил в НГУ с осени прошлого года. Был задействован в охране "Южмаша".

"Сегодня", солдат служил в НГУ с осени прошлого года. Был задействован в охране "Южмаша". После задержания Артемий рассказал, как убивал сослуживцев . Одной женщине он выстрелил в голову, потому что та не давала ему ключи от дверей.

. Одной женщине он выстрелил в голову, потому что та не давала ему ключи от дверей. Национальная гвардия Украины возьмет на себя захоронение погибших в Днепре гвардейцев, а также выделит денежную помощь раненым и выплатит по 1,8 млн грн семьям убитых.

Вскоре после трагедии военные начали открыто рассказывать об ужасах во время службы в этой части. По словам одного из них, командиры доводили срочников до самоубийства , затем скрывали факты и даже получали повышение.

, затем скрывали факты и даже получали повышение. В Днепре избрали меру пресечения Артемию Рябчуку. Ему назначили 60 суток ареста, до 27 марта, без возможности внесения залога. Подозреваемый будет содержаться в СИЗО.

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